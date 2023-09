Botte e schiaffi ad alunni disabili: condannate due maestre

Avrebbero preso a schiaffi e sculacciate e, in un'occasione, avrebbero perfino sferrato un calcio a un bimbo di 6 anni. L'alunno era definito troppo vivace e indisciplinato per via della sua disabilità che comportava anche un disturbo di emotività. Il Gup di Agrigento ha condannato così due maestre a quattro anni di reclusione, disponendo anche l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e il pagamento alla persona offesa di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20 mila euro

Il pm aveva chiesto la condanna a 6 anni di carcere. Alla richiesta si era associata anche la parte civile, la mamma del piccino. La donna, madre del piccolo disabile, insospettita dai lividi sul corpo, si era rivolta ai carabinieri che avevano avviano un'indagine e posizionato - dal 3 al 20 febbraio del 2020 - delle telecamere nascoste nella classe. Telecamere che avrebbero fatto venire alla luce come le due maestre, fra cui quella di sostegno, avrebbero sistematicamente percosso il bimbo.