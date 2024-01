Dramma botti di Capodanno: donna colpita da un proiettile mentre è affacciata al balcone

Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Un numero in aumento rispetto allo scorso anno quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e autovetture parcheggiate in strada.

Il numero maggiore di interventi è stato registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.

A Napoli donna di 50 anni colpita da proiettile vagante

Solo a Napoli e provincia di sono contati 39 feriti a causa dei botti, di cui 24 in città e 15 in provincia. A riferirlo è stato Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura, al Gr1. A Forcella una donna di 50 anni che è stata raggiunta da una pallottola vagante mentre era affacciata al balcone è attualmente ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata.

Salerno, bimbo di 11 anni rischia di perdere un occhio a causa dei botti

Un altro dramma è avvenuto in provincia di Salerno, ad Alfano, nel pomeriggio del 31 dicembre. Un bambino di 11 anni è rimasto ferito a causa dell'esplosione di un petardo mentre era insieme ad alcuni amici in un parco giochi. L'esplosione del petardo lo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave trauma all'occhio destro dal quale, secondo quanto accertato più tardi dai sanitari, non potrà più vedere.