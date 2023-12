La raffica di sequestri (e arresti) per i botti di Capodanno

Arresti e denunce da Nord a Sud, con tonnellate di botti di Capodanno sequestrati dalla Guardia di Finanza. Quasi tremila chilogrammi di fuochi d'artificio e simili sono stati posti sotto sequestro nelle ultime ore in diverse operazioni avvenute tra le province di Torino, Napoli e Catania.

Maxi sequestro nel Torinese

Il sequestro più imponente è quello avvenuto in provincia di Torino: oltre 1.500 chili di fuochi d'artificio illegali sono stati scoperti in due diversi depositi. Un ragazzo di 27 anni, che sul web pubblicizzava la vendita dei botti, è stato arrestato. Il giovane, residente a Nichelino, si riforniva da fornitori fuori regione che inviavano i botti illegali di produzione artigianale attraverso dei corrieri, che erano all'oscuro del contenuto dei pacchi. La merce era consegnata 60enne di Torino, conoscente del 27enne. Dentro una cantina, di cui usufruiva il giovane, le fiamme gialle di Nichelino, insieme agli artificieri dei carabinieri di Torino, hanno ritrovato circa 24 chili di materiale esplodente.

Durante le indagini sono stati intercettati nel centro di smistamento delle poste di Nichelino altri due pacchi indirizzati al 27enne, contenenti altri 11 chilogrammi di materiale esplosivo. Il 27enne finito in manette è accusato di detenzione illegale di esplosivi. Altri due depositi sono stati scoperti a Venaria e San Maurizio Canavese, dove sono stati rivenuti oltre centomila articoli pirotecnici, contenenti circa una tonnellata e mezza di materiale esplodente. Due proprietari di origine cinese sono stati denunciati per stoccaggio illecito di materiale esplodente e per omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Operazione "Capodanno sicuro" a Napoli

Una vasta operazione della Guardia di Finanza è scattata anche in provincia di Napoli. In diversi interventi, che hanno viste coinvolte anche le forze dell'ordine di Frattamaggiore, Nola, Torre Annunziata e Ischia, sono stati sequestrati 220.000 artifici pirotecnici illegali, per un peso di oltre 1.200 kg. Otto le persone denunciate a vario titolo e un arresto: le accuse sono di fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza. Nel quartiere Ponticelli di Napoli gli agenti hanno rinvenuto 100 ordigni esplosivi artigianali, del tipo "cipolla", all'interno di un'auto. La conducente del veicolo è stata tratta in arresto. In un secondo intervento, nei pressi di Piazza Mercato, i finanzieri hanno sequestrato un locale adibito a deposito oltre 160.000 artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Una donna, che gestiva lo stoccaggio e la vendita dei fuochi, è stata denunciata all'autorità giudiziaria. e segnalata all'Inps per il reddito di cittadinanza percepito indebitamente. Tra Giugliano in Campania e Arzano sono stati sequestrati oltre 10.000 artifici pirotecnici: tutta merce pericolosa e priva di ogni indicazione sulla miscela esplosiva contenuta, nonché di indicazioni relative all'utilizzo e alla sicurezza dei prodotti.

Nella zona di Nola un imprenditore di origine cinese è stato fermato in auto con diverse scatole contenenti materiale pirotecnico, esplosivi privi di documentazione e autorizzazioni di sorta. Anche in questo caso è scattata la denuncia e il sequestro dei botti. A Boscoreale invece è stata scoperta una vendita illegale che avveniva all'interno di due abitazioni: sequestrati oltre 48.000 pezzi, tra fuochi d'artificio illegali e petardi, alcuni dei quali di fabbricazione artigianale. I due detentori della merce sono stati denunciati. E non finisce qui. Sull'isola di Ischia, grazie alle indagini e al monitoraggio dei social network, la Guardia di Finanza ha scoperto una casa "trasformata" in un vero e proprio negozio allestito per la vendita di articoli pirotecnici, ovviamente senza ogni tipo di autorizzazione. Tra la merce sequestrata anche una batteria con il logo del calciatore Maradona del peso di 20 kg e 60 "cipolle" artigianali altamente pericolose.

I botti sequestrati a Catania

Altri 60mila botti illegali, per un peso complessivo di 90 chilogrammi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania. I militari, nella zona del mercato rionale di piazza Carlo Alberto, hanno individuato una donna, titolare di un esercizio commerciale che esponeva per la vendita diversi prodotti pirotecnici alcuni dei quali conosciuti come artifizi contenenti una quantità di esplosivo netto ben superiore a quanto consentito. Inoltre e custodiva in un deposito oltre 50.000 articoli pirotecnici, incurante delle norme in materia di sicurezza.

L'imprenditrice catanese di 46 anni è stata denunciata per commercio abusivo di materiale esplodente, non essendo in possesso delle prescritte licenze di pubblica sicurezza per la vendita. Altri ordigni sospetti sono stati individuati tra le spedizioni, circa 596 esplosivi, rivolti con tutta probabilità al mercato illegale. Infine, nell'abitazione di un 42enne sono stati rinvenuti 125 ordigni artigianali, compresi 100 candelotti e oltre 8.200 artifizi pirotecnici, tutti custoditi nella camera da letto, senza alcuna misura di sicurezza.

La campagna dei carabinieri

Con l'avvicinarsi del Capodanno, festa in cui si verifica il maggior numero di incidenti, a volte mortali, legati ai fuochi d'artificio, i carabinieri hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto ai più giovani, ma non solo. Come ricordano i militari, "anche l'uso incauto dei fuochi d'artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista, l'uso invece di artifizi pirotecnici del genere illegale, in considerazione della loro elevata potenza (al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e/o perclorato di potassio, con l’aggiunta di alluminio) può provocare danni anche peggiori".

"L’attivazione di fuochi illegali - proseguono i carabinieri - determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell’udito e della vista. In varie operazioni di sequestro l’involucro di questi fuochi illegali è risultato essere di plastica e ciò ne fa aumentare ancor più il pericolo, per la frammentazione di schegge non rilevabili ai raggi x, che ne equiparano gli effetti ad una bomba da guerra. Inoltre un rischio maggiore deriva dall'uso di "botti", prodotti prevalentemente in oriente, venduti a basso costo e senza etichette, che spesso manifestano un'esplosione anticipata o addirittura lo scoppio della batteria senza far partire un solo colpo".

Ecco infine alcune semplice regole predisposte dalle forze dell'ordine per un uso sicuro dei fuochi d'artificio: