Omicidio Sara Buratin: trovato un corpo nel furgone in fondo al fiume, forse è del presunto killer

Svolta decisiva nell'omicidio di Sara Buratin. I vigili del fuoco di Padova, nelle prime ore del pomeriggio odierno, 29 febbraio, approfittando delle condizioni meteo che si sono stabilizzate, si sono gettati nel fiume Bacchiglione per individuare il furgone Nissan già individuato nella giornata di ieri di proprietà dell'ex di Sara e soprattutto capire chi ci potesse essere all'interno.

Durante il recupero, uno dei sommozzatori impegnati, o, ha subito riferito di aver visto il corpo senza vita di Alberto Pittarello. La conferma ufficiale è arrivata non appena la vettura è stata riportata in superficie. Impresa non semplice, ma che ha chiarito definitivamente i dubbi che si erano creati nelle ultime ore.

Pittarello aveva massacrato l'ex moglie a coltellate e poi si era dato alla fuga. Nella stessa sera dell'omicidio l'auto dell'omicida era stata trovata nel fiume Bacchiglione. Per gli inquirenti poteva trattarsi di un tentativo di depistaggio messo in atto dall'uomo per agevolarsi così la fuga. La smentita arriva dal pomeriggio di oggi: l'uomo si sarebbe suicidato dopo aver brutalmente ammazzato l'ex.

"Nel dolore immenso che provoca il rinvenimento del corpo di una persona - ha detto a caldo il sindaco di Bovolenta Anna Pittarello, paese del padovano dove risiedeva Sara - siamo arrivati all'epilogo di questa triste vicenda che ha sconvolto il mio paese. Rinnovo ad entrambe le famiglie la mia massima solidarietà e vicinanza, con la speranza che situazioni di questo tipo non debbano più verificarsi. Confermo che il giorno del funerale di Sara a Bovolenta sarà proclamato il lutto cittadino"