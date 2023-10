Concetta uccisa a coltellate, Franco Panariello: "Il braccialetto elettronico era difettoso, l'avevo segnalato"

Le indagini sono in corso e certezze ancora non ce ne sono, tranne che il braccialetto elettronico non è servito per evitare l'ennesimo femminicidio. Il braccialetto elettronico applicato a Franco Panariello, l'operaio 55enne arrestato per avere ucciso a coltellate a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, la moglie 53enne Concetta Marruocco, infermiera, da cui si stava separando, non funzionava bene e per due volte sarebbe scattato un alert, quando non ce ne erano le condizioni. A dirlo è stato lo stesso Panariello durante l'udienza di convalida, rispondendo alle domande del gip.

Franco Panariello era sottoposto a divieto di allontanamento ed era già sotto processo per maltrattamenti in famiglia, alla moglie e alla figlia minorenne: avrebbe detto di avere segnalato il malfunzionamento del braccialetto elettronico alle forze dell'ordine.

La verità potrà emergere solo da uno specifico e approfondito accertamento tecnico sul dispositivo. "La vicenda del braccialetto elettronico è oggetto di verifiche ma il mio assistito ha dichiarato di aver detto che il braccialetto qualche volta non funzionava", ha sottolineato il legale dell'operaio, che è stato arrestato la notte stessa dell'omicidio. "Il mio assistito ha dichiarato che c'erano state alcune anomalie e di aver rappresentato il timore che questo apparecchio non fosse funzionante. È venuto anche un tecnico a controllare", ha spiegato l'avvocato.

In base a una prima ricostruzione, il braccialetto elettronico di Panariello, nella notte del femminicidio, commesso quando in casa era presente anche la figlia ancora minorenne della coppia, è entrato in funzione troppo tardi. Da mesi era separato dalla moglie: lei abitava a Cerreto d'Esi, in centro, lui a Cancelli di Fabriano. La coppia è originaria di Torre del Greco e ha altri due figli maggiorenni che abitano altrove.

Continua a leggere su Today.it...