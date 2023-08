Strage sui binari: cinque operai investiti e uccisi dal treno in transito

Un botto terrificante. Una strage sui binari. L'ennesimo incidente sul lavoro. Travolti alle spalle senza scampo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, intorno alla mezzanotte: cinque operai sono stati investiti e uccisi a Brandizzo, a una ventina di chilometri dal capoluogo piemontese.

Brandizzo: 5 operai investiti e uccisi sui binari

Le vittime sono addetti alla manutenzione, dipendenti di una ditta esterna delle Ferrovie. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sarebbe chiara, mentre non lo sono le cause della sciagura. I lavoratori sono stati investiti e uccisi da un locomotore addetto alla movimentazione dei vagoni, una vettura di servizio. Altri due operai della squadra, che stavano lavorando poco distanti, hanno evitato l'impatto con la motrice per un soffio: sono praticamente illesi. Scene terribili, resti umani anche a 300 metri dal punto dello schianto. In stato di choc il macchinista del treno, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa, che guidava con in cabina un secondo collega.

Il convoglio tecnico che trasportava una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino era in transito in stazione (si ipotizza che procedesse quindi a velocità elevata, superiore forse ai 150 chilometri orari): si è fermato a circa un chilometro dal punto di impatto, secondo quanto riporta TorinoToday. Alcuni detriti hanno investito le auto parcheggiate nelle vicinanze della stazione.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Torino Stura, Volpiano e Chivasso, i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli agenti della polizia ferroviaria di Torino, a cui competono le indagini sull'accaduto, coordinate dalla pm Giulia Nicodemi della procura di Ivrea. La zona dove è avvenuto il disastro sarebbe completamente illuminata, secondo le prime informazioni.

Vittime erano dipendenti di una ditta esterna di Borgo Vercelli

Le vittime, che avevano appena iniziato un intervento di sostituzione di alcuni metri di binari ammalorati che si sarebbe dovuto concludere in alcune ore, erano dipendenti di una ditta esterna al gruppo Ferrovie dello Stato, la Sigifer di Borgo Vercelli (Vercelli). "La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti e di Rete Ferroviaria Italiana - scrive il gruppo nel confermare la notizia -. Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti".

Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, medico, si è precipitato sul posto: "Si tratta - ha detto - di una tragedia enorme. Un collega tra i soccorritori mi ha detto di avere visto resti umani anche a 300 metri dal punto dell'impatto, una scena da brividi".

L'identificazione e il recupero delle salme

Immediati i soccorsi: si sono mobilitati ambulanze e vigili del fuoco. I rilievi, con il treno ancora fermo sul posto, e l'identificazione e il recupero delle salme sono ancora in corso intorno alle 5. Trenitalia ha sospeso la circolazione dal momento dell'incidente sulla Torino-Milano. La linea ferroviaria della strage di oggi taglia a metà Brandizzo. Il paese si risveglia sotto shock.

