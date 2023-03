Violenza fisica e psicologica verso pazienti disabili: indagati cinque operatori sanitari

Violenza fisica e psicologica, offese e umiliazioni ai disabili ospiti di una residenza: sono queste le accuse nei confronti di cinque operatori sanitari, per i quali il gip del tribunale di Brescia, su richiesta della procura, ha emesso la misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese.



A eseguire le indagini, che sono durate oltre un mese, sono stati i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia, che si sono avvalsi anche dell'ausilio di telecamere installate nella struttura di accoglienza per disabili gravi. Le immagini - riferiscono i carabinieri in una nota - hanno documentato circa ottanta episodi di violenza, fisica, soprattutto, ma anche morale, frutto di ingiurie e umiliazioni. Gravi anche i casi di noncuranza: le operazioni di igiene talvolta venivano volutamente eluse e rimandate anche di giorni.

L'inchiesta è nata dalla segnalazione dei vertici della struttura che avevano notato segni di lesioni alla testa su una signora disabile che era allettata e che da sola non aveva modo di farsi del male. "La collaborazione dei vertici è stata preziosa" assicurano gli inquirenti. I cinque operatori sociosanitari indagati sono quattro uomini e una donna.