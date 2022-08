Briatore chiede 12 milioni allo Stato per lo yacht finito all'asta

Dodici milioni di euro. A tanto ammonta il risarcimento che Flavio Briatore chiede allo Stato. Un conto salato presentato per la vicenda della vendita dello yacht Force Blue, imbarcazione di lusso sottratta all'imprenditore per una contesa fiscale che si è conclusa con la vittoria di Briatore. Che adesso batte cassa.

La vicenda è ricostruita da Il Fatto Quotidiano e nasce nel 2010. In quell'anno l'imbarcazione extra lusso di 62 metri gli viene sequestrata nell'ambito di un procedimento per una presunta frode fiscale. Briatore finisce a processo: perde in primo e secondo grado. La Cassazione interviene una prima volta. I reati fiscali sono prescritti. Resta la confisca. Alla fine del 2020 il tribunale mette la barca all’asta. Nel 2021 la Cassazione annulla anche la confisca ma ormai il Force Blue è stato venduto. Qui la mossa di Briatore: chiede di incassare la differenza tra il valore stimato del suo yacht (20 milioni di euro) e il ricavato della vendita all'asta dell'imbarcazione: 7 milioni. I legali depositeranno il ricorso in questi giorni. La loro tesi è che il tribunale avrebbe dovuto attendere il giudizio definitivo prima di procedere all’asta; e avendo la Cassazione annullato la sentenza, lo Stato deve pagare altri 12 milioni di euro come atto di compensazione.