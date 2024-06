"Sono delle Brigate Rosse", e minaccia i politici sui social: chi è il mitomane

Minacce su Youtube a due politici, definiti "diarchi fascisti", con la firma "Brigate rosse". Dietro però non ci sono frange eversive ma solo un mitomane. Il presunto autore dei commenti è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Gioia Tauro (Reggio Calabria) Nei guai un italiano residente in Trentino-Alto Adige.

"L'esercito rivoluzionario ha promulgato sentenza definitiva di morte": così iniziava il commento minatorio, poi eliminato, rivolto a due politici in Calabria. Uno dei due è anche un ex deputato. "Sappiamo dove abiti, cosa mangi, a che ora hai preso il treno", "Sarà eseguita la sentenza di morte da parte del plotone di esecuzione proletario", era il tenore di altri commenti postati a fine 2023. In alcuni, alle minacce e ai riferimenti alla vita privata dei politici, veniva aggiunta la firma "Br - Pcc", riconducibile alle "Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente" o quella delle "Nbr" (Nuove Brigate Rosse).

Da qui la denuncia ai carabinieri. Il fatto che venissero citati luoghi specifici dove effettivamente le vittime vivevano o erano temporaneamente passate, aveva indotto gli investigatori a non sottovalutare il contenuto dei messaggi, attivando da subito ogni pista investigativa. Si è quindi risaliti alla persona ritenuta responsabile dei commenti minatori.