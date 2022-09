Alluvione: trovata l'auto di Brunella Chiù, distrutta dal fango ma senza corpi

È di Brunella Chiù, la 56enne che risulta ancora dispersa dopo l'alluvione dello scorso 15 settembre, l'automobile ripescata martedì sera dai carabinieri, circa due chilometri a sud del ponte del Burello nel territorio di Corinaldo (Ancona). L'interno è pieno di fango, ma non ci sono corpi. Sono invece stati rinvenuti alcuni documenti che attestano la proprietà di Brunella. Al veicolo, una Bmw serie 1 bianca, mancano vari pezzi. La carcassa si trova in una zona inaccessibile e dovrebbe essere recuperata oggi. Sempre oggi i carabinieri riprenderanno le ricerche in quella zona.

Brunella Chiù è una delle due persone che risultano disperse dopo l’alluvione che ha colpito le Marche nella notte tra il 15 e il 16 settembre. L'altro disperso è Mattia Luconi, 8 anni. Da giorni vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, carabinieri e guardia di finanza li cercano senza sosta nella zona tra Castelleone di Suasa e Barbara/Ostra Vetere (Ancona). Nelle scorse ore sono arrivati anche i cani molecolari da Svizzera e San Marino con addestramenti particolari per trovare le persone in qualsiasi condizione. E mentre i sommozzatori perlustrano i tratti del fiume "puntati" dagli animali, tonnellate di alberi e tronchi sono stati rimossi con mezzi meccanici, le squadre di terra lavorano su entrambe le sponde del Nevola, droni ed elicotteri sorvolano l'area.

Brunella Chiù è stata trascinata via dall'acqua del fiume Nevola mentre, in compagnia della figlia 17enne Noemi Bartolucci, poi trovata morta, e del figlio 23enne Simone, che si è salvato aggrappandosi a una pianta, stava lasciando casa a seguito dell'emergenza esondazione. Mattia Luconi era invece in macchina con la madre, quando la piena del fiume ha iniziato ad allagare l'abitacolo: sono scesi per salvarsi ma l'acqua li ha travolti. La madre è stata trovata viva nell'area di un'azienda agricola a Castelleone e ora è ricoverata a Senigallia.