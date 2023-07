Bucate le gomme dell'auto a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela

Bucate le quattro gomme dell’auto di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa 40 anni fa e il cui caso non è ancora stato risolto. L'atto vandalico si è verificato nei giorni scorsi e, dopo la denuncia al commissariato Borgo di Roma, sono ora in corso le indagini della polizia per chiarire i motivi dell’accaduto.

La notizia era stata anticipata dal blog "Notte criminale". La macchina di Orlandi era parcheggiata ed è stata ritrovata con tutte e quattro le ruote bucate. A quanto si apprende verranno esaminate le telecamere della zona alla ricerca di indizi utili a chiarire cosa è successo.

