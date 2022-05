"Se smetti di respirare è meglio", 13enne nel mirino dei bulli: è chiuso in casa da due anni

Insulti, minacce e intimidazioni, due anni d'inferno vissuti da un adolescente, che oggi ha 13 anni, e dalla madre, pronta a lottare per difendere il figlio, finito nel mirino di un gruppo di bulle. "Il primo anno mi dicevano che ero pazza - ha raccontato la donna ad AnconaToday - mi sono sentita completamente sola. I genitori si tiravano indietro e, quando si parlava di quello che succedeva in classe, si alzava un muro. Non si vuole affrontare la realtà in certi casi". In un lungo sfogo questa mamma racconta con lucidità e sofferenza gli episodi di bullismo vissuti da suo figlio Luca (nome di fantasia) da due anni a questa parte. "Dopo tanto insistere - prosegue - qualcosa è scattato. La scuola ha fatto un gesto concreto, una lettera per richiamare i genitori all?educazione dei ragazzi. Ora le cose vanno un po? meglio, ma temo che sia solo una calma apparente. Sul bullismo non può calare un velo. Non si possono mai spegnere i riflettori".

Come riferito dalla donna, l'incubo è iniziato in prima media. Il ragazzo inizia bene il quadrimestre, è seguito dagli insegnanti in un percorso pdp (piano didattico personalizzato) ed ha un buon rendimento scolastico. Poi è cambiato qualcosa: "Mio figlio, che è già un carattere introverso, ha iniziato a chiudersi - ha spiegato la donna - Non parlava quasi più e anche i voti a scuola andavano peggiorando. Io gli chiedevo se c?era qualcosa che non andava e lui mi rispondeva che era ?tutto a posto. In realtà di ?a posto? c?era ben poco". La mamma è così riuscita, con molta pazienza, ad ottenere alcune informazioni su quello che succedeva in classe: "mi ha spiegato che c?era un ragazzino che lo insultava e lo bullizzava. Questo studente riprendeva tutta la classe con lo smartphone. Poi postava tutto su Instagram. Erano ripresi tutti i compagni, ma poi lui se la prendeva con Luca. Gli diceva frasi tipo ?non ce la farai mai? a cui seguivano le risate di scherno e ancora altre chat fatte di insulti fra amichetti".

"Ho segnalato il problema al coordinatore di plesso - ha aggiunto - In un primo momento non ci siamo sentiti ascoltati, ma poi il bullo è stato ripreso e invitato a smettere immediatamente di pubblicare quelle cose sui social. Ha avuto anche un richiamo formale da parte dei professori. Quello stesso adolescente ha assoldato delle ragazzine della classe per colpire a parole Luca in ogni modo". Poi gli insulti sono diventati ancora più pesanti: "Smetti di respirare" dicevano, "non hai capito che era meglio che non esistevi?", frasi di questo genere, pronunciate sia durante le lezioni che durante il cambio dell'ora, che hanno spinto la mamma del ragazzino a denunciare tutto, incontrando il supporto di Patrizia Guerra, la mamma coraggio che lotta contro il bullismo dopo le tre aggressioni al figlio avvenute ad Ancona.

"Non sapevo cosa fare - ha concluso - e ho chiesto un consiglio a lei perché sapevo del suo progetto e delle sue battaglie. È stata Patrizia a consigliarmi di parlarne con le rappresentati di classe e poi con la dirigente scolastica. Mi ha dato tanti consigli utili per farmi ascoltare. Senza di lei non so se avrei avuto la forza di parlare». Non è stato facile «i genitori delle due ragazzine bulle non ne volevano sapere. Avevano una loro versione della storia oppure semplicemente dicevano di non poter controllare quello che facevano le loro figlie in classe". A due anni di distanza dall'inizio di questo incubo Luca e sua madre iniziano a vedere la luce alla fine del tunnel. La scuola ha inviato una lettera a tutti i genitori degli alunni chiedendo un comportamento più maturo e responsabile, mentre il 13enne, dopo aver trascorso due anni chiuso in casa, uscirà di nuovo con alcuni amici di cui si fida.