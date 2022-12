Ragazzino di 14 anni perseguitato dai bulli, due sono indagati per il suicidio di Alessandro Cascone

Ha 14 anni ma da quando ne ha 11 la sua vita è un incubo, per colpa dei bulli che lo hanno preso di mira. Insulti, violenze, angherie quotidiane che lo hanno portato a cambiare scuola e lo hanno spinto anche a volersi suicidare. Per la persecuzione subita da un adolescente di Gragnano (Napoli) sono indagati cinque ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni (Anche il 18enne era minorenne all'epoca dei fatti, ndr.).

Sono accusati, a vario titolo, di rapina e atti persecutori.

Due dei destinatari di misura cautelare, fanno sapere i carabinieri, risultano già indagati per il suicidio del 13enne Alessandro Cascone, avvenuto proprio a Gragnano lo scorso 1 settembre quando il ragazzo si è lanciato dal balcone di casa.

Per i cinque indagati di oggi, il gip del tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della procura ha disposto la misura del collocamento in comunità. Le vessazioni andavano avanti da circa tre anni. A settembre il 14enne sarebbe stato anche aggredito fisicamente, da qui la decisione di cambiare istituto durante l'anno scolastico in corso. Quando il minore frequentava il terzo anno di scuola media inferiore avrebbe anche esternato la volontà di togliersi la vita.Tre degli indagati (e un quarto soggetto non imputabile poiché minore di 14 anni) lo scorso aprile avrebbero anche rapinato la vittima, minacciandola con un coltellino multiuso.

Dalle indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Gragnano, è emerso che il ragazzino avrebbe subito numerosi atti di bullismo già dalle scuole elementari da parte di un coetaneo (non destinatario della misura cautelare perché all'epoca dei fatti minore di 14 anni e quindi non imputabile).