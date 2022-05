Bambino ruba 1.500 euro dal bar di famiglia: pagava i bulli per non farsi picchiare

Ladro per "necessità" a soli undici anni. Un ragazzino di Brescia ha rubato dei soldi dalla cassa del bar di mamma e papà riuscendo a prendere, in pochi mesi, una somma che si aggira attorno ai 1.500 euro. Poi però non ha resistito e ha confessato: doveva difendersi dai bulli che lo avevano preso di mira. Per assicurarsi la salvezza doveva pagarli.

L'undicenne ha confidato di vivere un vero e proprio incubo. Ha detto di essere stato minacciato e anche picchiato da alcuni ragazzini più grandi di lui. Lo aspettavano nei pressi della scuola obbligandolo a consegnargli del denaro. E lui, terrorizzato, li avrebbe sempre accontentati. Nel giro di due mesi, banconota dopo banconota, avrebbe sottratto ben 1500 euro ai genitori per poi darli ai bulli.

Poi avrebbero trovato la forza di confessare tutto: prima a un amico di famiglia, che di mestiere fa l?avvocato, poi a mamma e papà, ed è scattata la denuncia alla polizia di stato. Sembra che i segni dei pestaggi subiti - alcuni lividi su braccia e gambe - fossero anche stati notati dalla madre. Lui però l?aveva sempre rassicurata, raccontando di essersi procurato da solo le ferite. A distanza di settimane la confessione.