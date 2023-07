Cade nel burrone e muore mentre scatta una foto sul "Sentiero degli Dei"

Doveva essere un semplice foto ricordo delle vacanze, ma quello scatto le è costato la vita. È il tragico epilogo di Natalia Vera Högström, l'escursionista finlandese di 21 anni vittima del incidente che si è verificato sabato scorso in località Agerola, sui Monti Lattari della Campania. La giovane donna, in vacanza con il fidanzato sulla Costiera Amalfitana, voleva fotografare alcune caprette avvistate lungo il "Sentiero degli Dei" e il bellissimo panorama, quando ha perso l'equilibrio scivolando giù per 100 metri in un burrone che era alle sue spalle.

Sul luogo sono intervenuti in maniera tempestiva il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, l’Elisoccorso del 118 e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo aver individuato il corpo, finito nella folta vegetazione, i soccorritori hanno agevolato le operazioni si sbarco dell’equipe medica, che ha solamente potuto constatare il decesso della giovane.

Il tratto sul quale si è verificato il tragico incidente era interdetto, ma l'accesso era bloccato solo con due travi: ora è sottoposto a sequestro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, anche se al momento sembra si tratti di una caduta accidentale.