Scuolabus con 50 bambini dirottato e incendiato: confermata la condanna a 19 anni per l'autista

Diventa definitiva la condanna a 19 anni di reclusione per Ousseynou Sy, l'autista di origini senegalesi che nel marzo 2019 dirottò e incendiò il bus di una scuola di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella. I supremi giudici hanno rigettato il ricorso dell'imputato e la sentenza di condanna è divenuta definitiva. Rigettato anche i ricorsi del responsabile civile e delle parti civili. Il 9 aprile dello scorso anno i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano avevano parzialmente riformato, riducendola da 24 a 19 anni, la condanna in primo grado nei confronti dell'uomo, un autista di origine senegalese che dirottò il bus a San Donato Milanese.

"Confermata valenza terroristica"

La sentenza è stata ben accolta da Giuseppe De Carli, il legale che rappresenta il Comune di Crema nel procedimento di Ousseynou Sy: "Il Comune di Crema ha avuto piena conferma delle sue buone ragioni, per cui siamo molto soddisfatti". La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato e la sentenza di condanna a 19 anni di carcere per Sy è divenuta definitiva. "Al di là del parere pubblico e del procuratore generale, che voleva escludere la valenza terroristica - osserva De Carli - la Corte ha dato piena conferma alla sentenza di primo e secondo grado. La Cassazione ribadendo quello che era stato espresso dal giudice di secondo grado, ha ritenuto quindi che la valenza terroristica ci fosse". +

Questo per l'avvocato "è un aspetto importante" perché, rimarca, "il reato aveva che suscitato particolare clamore sociale, e l'esclusione della valenza terroristica non era stata bene accolta dall'opinione pubblica. Invece la Corte ha ritenuto di confermare in toto la sentenza di secondo grado, così come ha ritenuto di confermare la responsabilità della società di autotrasporti".