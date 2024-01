Il bus precipitato dal cavalcavia, nessun malore per l'autista Alberto Rizzotto: "Il cuore era sano"

Nessun malore. Alberto Rizzotto, l'autista che si trovava alla guida del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre scorso con un bilancio di 21 morti, stava bene e non si è sentito male prima dell'incidente. Secondo quanto apprende l'Ansa l'uomo non aveva problemi cardiaci e lo ha confermato la perizia eseguita sul cuore. Secondo i primi risultati medico-legali degli accertamenti condotti, Rizzotto è deceduto per lo sfondamento del cranio, a seguito della caduta del pullman da un'altezza di oltre 10 metri.

Verrebbero così smentite le indiscrezioni circolate nelle settimane successive allo schianto. Gli esami autoptici iniziali avevano portato a escludere problemi cardiaci per Rizzotto e anche i familiari li avevano smentiti. Una seconda consulenza medico-legale solleva però dei dubbi. Il procuratore aveva quindi ordinato nuovi esami più approfonditi. Le condizioni di salute di Rizzotto hanno una valenza "doppia". Oltre all'aspetto morale c'è quello economico perché in caso di malore del conducente la compagnia Allianz potrebbe essere esentata dal pagamento dei danni alle vittime.

L'incidente è avvenuto la sera 3 ottobre 2023. Il bus elettrico guidato da Rizzotto stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4, quando ha sfondato il guardrail precipitando vicino ai binari della stazione. Sono morti lo stesso Alberto Rizzotto e 21 turisti, tra loro anche una bimba tedesca di un anno e cinque mesi e una bimba ucraina di 10 anni. Altre 15 persone sono rimaste ferite.

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui l'autobus è precipitato. Nel video si vede il pullman rallentare e sobbalzare, quasi come dopo aver toccato qualcosa lungo la carreggiata: forse è il primo impatto con il guardrail che proprio in quel punto presentava un'interruzione. Si vedono le luci del freno accendersi. Il bus è quasi fermo quando sfonda il guardrail e precipita. Non risultano segni di frenata sull'asfalto. È certo invece che l'impatto del pullman sia avvenuto una cinquantina di metri prima della rottura del guardrail e della caduta.

Le indagini sono state avviate in più direzioni: l'attenzione è stata focalizzata sulle condizioni del bus, ma anche sullo stato dell'asfalto e del cavalcavia, così come sulla salute dell'autista. Le risposte arrivate in questi giorni quindi sono solo una parte di quelle attese. Si attende ancora il deposito formale degli esiti dell'autopsia e quelli tecnici sul bus e sul viadotto.