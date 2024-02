I ragazzi che girano la città facendo "bus surfing"

Andare in giro letteralmente aggrappati alla parte posteriore di un autobus. La pericolosa bravata è stata compiuta da due ragazzi a Torino nella serata di mercoledì 31 gennaio 2024. Il mezzo scelto è della linea 12. I due hanno fatto il tragitto largo Orbassano-piazza Santa Rita.

Il conducente del mezzo pubblico, avvisato da un altro passeggero, ha fermato la corsa in direzione del capolinea di corso Tazzoli. Quando è sceso per vedere che cosa fosse successo i due ragazzini sono scappati facendo perdere le proprie tracce. All'autista non è rimasto altro che allertare la centrale operativa di Gtt Gruppo torinese trasporti), che ha informato dell'accaduto le forze dell'ordine e anche i colleghi degli altri mezzi in zona, per evitare che l'episodio di "bus surfing" potesse ripetersi.

"Sembra che i ragazzi non abbiano la percezione del pericolo che corrono loro e che fanno correre agli altri", commentano sconsolati da Gtt. Sul fatto è intervenuta quasi subito, con un post su Instagram, anche l'assessore Chiara Foglietta: "Anche un assessore a un certo punto non trova più le parole. Un gesto grave e molto pericoloso. Ogni tanto questo 'gioco', purtroppo, torna alla ribalta nelle diverse città".

