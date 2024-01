"Busto di Mussolini nella sala medici del Cardarelli": è bufera sull'ospedale

Un busto di Benito Mussolini, accanto un calendario del 2021 con la foto del Duce e il motto "Memento audere semper", il tutto esposto in bella vista all'interno della stanza medici dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Il caso è esploso dopo la pubblicazione della foto con i cimeli da parte del sito "Internapoli".

Sulla vicenda, la direzione dell'ospedale ha fatto sapere di aver già avviato un'indagine interna "per verificare quanto riportato e individuare i responsabili di quanto segnalato". "Le norme e il codice di comportamento del dipendente pubblico - ricordano i vertici del Cardarelli - prevedono la massima neutralità da parte di chi lavora per la pubblica amministrazione e pertanto limita le esternazioni in merito a opinioni politiche, preferenze sessuali, credo religioso". A seguito degli accertamenti "eventuali responsabili di comportamenti inappropriati saranno segnalati all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari".

La foto che mostra i cimeli di inequivocabile memoria sta già sollevando un polverone anche a livello politico. "Che ci fa un'immagine che è un chiaro ed evidente richiamo all'apologia del fascismo in una struttura pubblica?", si chiede Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi-Sinistra. "Si continua a dire che il nostro sia un Paese antifascista eppure i fatti raccontano, almeno in parte, di una realtà diversa dove i nostalgici del ventennio degli orrori vengono spesso fuori dalle tane per divulgare con 'violenza' ed arroganza i loro marci ideali.Abbiamo contattato la direzione ospedaliera per sapere se il busto si trova lì, quando è stato collocato, da chi e perché. Vogliamo delle risposte veloci ed esaurienti", ha esortato il parlamentare.