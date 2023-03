Investito da un'auto, ma si è buttato apposta: smascherato da un video

Si sarebbe fatto travolgere da un'auto in corsa solo per incassare il risarcimento. Sui social sta circolando il video di un incidente piuttosto singolare, e per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto la mattina del 21 marzo in via Lechi, a Brescia. A ricostruire i fatti è BresciaToday. Le immagini mostrano un ragazzo che passeggia tranquillamente al lato della strada, finché - poco prima di arrivare sulle strisce pedonali - si lancia letteralmente contro il parabrezza di un Suv che sta sopraggiungendo da via Turati.

L'impatto è violentissimo: l'uomo viene sbalzato in aria, quindi ricade al suolo e viene soccorso dai passanti e dallo stesso conducente dell'auto che non si capacita di quello che è appena successo. Il video, registrato dalle telecamere di un esercizio commerciale, è stato acquisito dalla polizia locale. Il sospetto, inutile dirlo, è che dietro l'incidente ci sia in realtà un tentativo di incassare i soldi del risarcimento. Il giovane, un 25enne marocchino con una richiesta di asilo politico aperta con la prefettura di Viterbo, avrebbe riportato un importante politrauma. Si sarebbe buttato sotto l'auto per disperazione, ma a stabilirlo saranno le autorità competenti. La posizione del 25enne è infatti al vaglio della polizia. Certo è che le immagini sembrano scagionare del tutto l'uomo alla guida del Suv che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto.