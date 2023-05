È caccia all'uomo che ha sequestrato e violentato la 16enne a Latina

È caccia all'uomo che nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio 2023 avrebbe rapito e abusato di una 16enne che si era appartata insieme al fidanzato a bordo di una minicar nella zona di Latina Scalo.

Gli inquirenti sono sulle tracce di Dragos Daniel Marcu, rumeno di 31 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per le sue frequentazioni degli ambienti legati allo spaccio di droga. È lui che gli investigatori della squadra mobile stanno cercando, a quanto pare riconosciuto anche dai due ragazzi vittime dell'aggressione, attraverso una foto segnaletica.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i due giovani, lei 16 lui 17 anni, si erano avventurati la sera di mercoledì all'interno del sito dell'intermodale, a Latina, Scalo, in via delle Industrie. Uno stabile di fatto abbandonato a cui forse la coppia si è avvicinata per curiosità. All'interno dell'area dismessa dell'ex zuccherificio si sono imbattuti proprio il 31enne rumeno, intento a fumare una dose di crack appena acquistata. Di lì a poco è cominciato l'incubo per i due adolescenti.

Si apparta con il fidanzato e vengono aggrediti: 16enne sequestrata e violentata per ore

La ricostruzione

L'uomo ha cominciato a essere aggressivo e ha impedito loro di fuggire a bordo della minicar che avevano posteggiato nel parcheggio esterno. Prima ha picchiato il ragazzo lasciando quasi privo di conoscenza, poi ha costretto la ragazzina a seguirlo a bordo della loro auto e ha picchiato anche lei. La giovane è stata ritrovata solo alcune ore dopo, in stato di shock e con alcune ferite al volto, segno che anche lei è stata picchiata dall'aguzzino. Cosa sia accaduto in quelle ore è ancora oggetto della ricostruzione degli agenti di polizia. La coppia è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, poi dimessa solo nelle prime ore di giovedì. Agli investigatori ha fornito una dettagliata descrizione dell'uomo che ha consentito di stringere il cerchio e di identificare il presunto responsabile, di cui però non c'è traccia.

