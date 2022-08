Il cadavere fatto a pezzi e gettato nel canale: identificata la vittima

E' stato identificato il cadavere ritrovato nei giorni scorsi nel canale Adigetto, nel territorio di Rovigo. Si tratta di un pensionato albanese di quasi 72 anni, Shefki Kurti, nato a Durazzo e residente a Badia Polesine. Gli investigatori sono arrivati all'identificazione dopo giorni. Il cadavere infatti è stato fatto a pezzi, chiuso in sacchi della spazzatura e gettato in acqua. La scorsa settimana il canale ha iniziato a restituire i suoi resti, facendo scattare le indagini.

Identificato il cadavere dell'Adigetto, chi è Shefki Kurti

Shefki Kurti era nato in Albania e aveva 72 anni. Viveva a Badia Polesine (Rovigo). Era un pensionato ed era sposato. Si cerca adesso di ricostruire cosa facesse e quali fossero le sue abitudini. Gli investigatori hanno invitato chiunque abbia notizie utili riguardo alla vittima a farsi avanti per supportare l'attività degli inquirenti.

L'identificazione è avvenuta dopo quasi sei giorni di indagini. Giovedì 28 luglio nei pressi di una chiusa dell'Adigetto in via Casaria a Villanova del Ghebbo (Rovigo) il personale del Consorzio di Bonifica ha notato in un angolo la gamba sinistra. Nel pomeriggio dello stesso giorno sotto il ponte dell'Adigetto in via San Lazzaro a Lendinara sono stati trovati, chiusi in quattro sacchi neri, il tronco, la testa e poco dopo anche le braccia. Il 31 luglio il ritrovamento della gamba destra. Si indaga per omicidio. Il medico legale dovrà chiarire da quanto tempo il cadavere è rimasto in acqua.

La storia del pensionato porta alla memoria un caso simile. Lo scorso 4 aprile è stato ritrovato un cadavere senza testa sulla sponda del Po a Occhiobello (Rovigo), in un borsone nero. L'identità della vittima però non è stata finora mai accertata.