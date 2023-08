Cadavere di una donna trovato nel bagagliaio di un'auto

Il corpo senza vita nel cofano di un'auto. E un giallo ancora tutto da dipanare. Intorno alle 12.30 i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno rinvenuto il cadavere di una donna. Il corpo si trovava a Piano di Sorrento, in via San Massimo. Era all'interno di un'auto, nel bagagliaio.

Quella che pare la vittima di un omicidio, non è stata ancora identificata. Sono in corso indagini e nelle prossime ore verranno forniti ulteriori dettagli dagli inquirenti. NapoliToday spiega che il cofano della macchina era aperto, e il cadavere era visibile e sanguinante, probabilmente per ferite d'arma da taglio.

Si attende il medico legale per l’identificazione completa. Intanto i carabinieri sono sul posto e stanno analizzando i filmati della videosorveglianza e raccogliendo testimonianze.

