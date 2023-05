Cattivo odore da un suv parcheggiato: dentro il bagagliaio trovano il cadavere del proprietario

Giallo a Torino. Nella serata di domenica, nel bagagliaio di un suv Range Rover parcheggiato in via Rovigo, all'angolo con strada del Fortino, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme sono stati i residenti che sentivano cattivo odore provenire dal veicolo. Sull'asfalto vicino erano presenti macchie di sangue. Secondo le prime informazioni trapelato l'auto apparteneva proprio alla vittima, un italiano di 55 anni di cui non sono state rese note le generalità.

Omicidio a Torino, uomo trovato morto nel bagagliaio: cosa sappiamo

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia. Le indagini, coordinate dal pm Antonella Barbera della procura cittadina, sono di competenza della squadra mobile, i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica. Il decesso dell'uomo risalirebbe a diversi giorni fa. L'ipotesi più verosimile è che si sia trattato di un omicidio. Tutto lascia pensare che l'uomo sia stato ucciso e poi nascosto da qualcuno nel bagagliaio della sua auto, anche se i rilievi non hanno evidenziato segni di ferite evidenti. Le indagini sono solo all'inizio.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e parlano di "morte sospetta". Si cerca di capire intanto da quanto tempo l'auto si trovava parcheggiata nel luogo in cui è avvenuto il ritrovamento. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ed eventuali denunce di persone scomparse.

