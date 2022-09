Cattivo odore da una baracca: dentro trovano un cadavere in stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo è stato trovato in una baracca ad Anzio, sul litorale romano, in avanzato stato di decomposizione. Il tragico rinvenimento è avvenuto domenica mattina. Sono stati alcuni passanti, insospettiti dal cattivo odore, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul corpo dell'uomo, come accertato dal medico legale, non sarebbero stato trovati segno di violenza. La salma è stata portata all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

Secondo quanto appreso la vittima dovrebbe essere un senza fissa dimora italiano di 69 anni, nato in Tunisia. Si attende comunque il riconoscimento ufficiale: sul corpo i carabinieri avrebbero infatti trovato un documento fotocopiato. L'ipotesi più plausibile, al momento, è che il decesso sia avvenuto per cause naturali.