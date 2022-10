Ragazzino travolto dal treno: il corpo rimane per ore sui binari prima dei soccorsi

Un ragazzino di appena 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa a Torino. Sono passati giorni prima che venisse identificato ed emerge che quasi dieci lunghe ore erano trascorse tra la segnalazione del cadavere e l'intervento dei soccorritori. Poteva essere salvato?

Il corpo è stato trovato sulla ferrovia all'altezza del ponte di via Passo Buole a Torino lo scorso 26 settembre. Solo nelle scorse ore l'identificazione: si tratta di un ragazzo senegalese di 15 anni arrivato in Italia da pochi mesi. L'autopsia, disposta dal pm Paolo Scafi, ha rivelato che è morto per l'urto di un treno in corsa. Resta da stabilire quando. Alcuni passeggeri avevano segnalato la presenza di un corpo lungo i binari già nella mattinata di quel giorno, invece è stato recuperato soltanto a pomeriggio inoltrato.

La morte del quindicenne resta un mistero. Non ci sono testimoni e non sappiamo se il ragazzino era vivo quando era stato avvistato il corpo sui binari. La prima segnalazione è delle 8,22 ed è stata fatta da un passeggero del treno proveniente da Genova. La seconda è giunta poco dopo le 9. Il corpo è però stato trovato solo a tarda sera. Perché? Quel ragazzino poteva essere salvato? E' stato fatto tutto il possibile per verificare la veridicità di quelle chiamate? Sono le domande a cui il pm cerca di rispondere.