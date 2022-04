Trovato il cadavere di una donna in un borsone

Il corpo senza vita di una donna, chiusa in un borsone, è emerso dal fiume Po in secca, nella provincia di Rovigo. Il fatto che il cadavere fosse chiuso in un borsone lascia pensare che si tratti di una vittima di omicidio. Il fatto che il corpo appartenga ad una donna ha riacceso i riflettori su due vittime di omicidi avvenuti in Veneto i cui corpi non sono ancora stati ritrovati: Isabella Noventa e Samira El Attar. La prima è stata uccisa nel 2016 dall'ex fidanzato, la sorella di lui e un'amica. La seconda è stata assassinata dal marito nel 2019.

Il ritrovamento del cadavere

Lunedì 4 aprile le acque del fiume Po, nel Rodigino, si sono ritirate e parte del letto del fiume era visibile. Le piogge degli ultimi giorni non hanno rimediato molto alla siccità che sta colpendo la zona. E proprio in quel contesto è affiorato qualcosa: un cadavere nascosto dentro un borsone. Lo ha notato un uomo che ha allertato i carabinieri. Dai primi accertamenti pare si tratti del cadavere di una donna. Il fatto che il corpo fosse chiuso all'interno di una sacca fa pensare a un omicidio: l'assassino potrebbe aver gettato il borsone nel fiume convinto che così non sarebbe mai stato trovato. E invece lunedì pomeriggio ha fatto la sua comparsa. Da qui partono le ipotesi. Due sono gli omicidi che hanno segnato il Padovano e per i quali non è mai stato trovato il cadavere: Isabella Noventa e Samira El Attar. Le indagini proseguono e sono coordinate dalla Procura di Rovigo.