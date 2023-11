Il mistero del cadavere carbonizzato trovato in un rudere abbandonato

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato ieri sera, giovedì 23 novembre, in un rudere di campagna abbandonato al confine tra i comuni di Boscoreale e Poggiomarino, nell'area vesuviana in provincia di Napoli. Da un primo esame esterno, si tratterebbe verosimilmente di un uomo di origini marocchine, sui 44-45 anni, ma la vittima non ha ancora un nome.

Sul posto, in via Canalone, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino, il magistrato di turno e il medico legale. La salma è stata sequestrata dai carabinieri e poi portata al policlinico di Napoli per l'autopsia. Ora si indaga per ricostruire con esattezza le cause della morte e la dinamica.

L'area del macabro ritrovamento è stata interdetta per poter effettuare gli accertamenti necessari. Dai primi esami si dovrebbe chiarire se si sia trattato di un omicidio, secondo una delle ipotesi attualmente al vaglio dei carabinieri. Si indaga anche per capire se, poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere, ci fossero telecamere di videosorveglianza di abitazioni private che possano contribuire alle indagini.

