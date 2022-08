Il cadavere carbonizzato trovato nel bagagliaio: la polizia scopre a chi è intestata l'auto

Un cadavere è stato trovato carbonizzato, ieri pomeriggio, nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme a Cologne, comune in provincia di Brescia. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, intervenuti nelle campagne della provincia di Brescia per l'incendio che si è subito trasformato in un caso di omicidio. La vettura sarebbe intestata a uno straniero residente in un paese vicino. Il cadavere, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di un uomo.

I primi soccorritori sono intervenuti quando l'incendio era ancora in corso. La vettura era nelle campagne della Franciacorta, tra i vigneti della zona. Spento il rogo, è stato trovato il cadavere, praticamente impossibile da identificare. "L'auto è l'unica cosa che si riconosce", hanno spiegato gli inquirenti. Si tratta della carcassa di una Range Rover che risulterebbe intestata a un 34enne dell'est Europa residente a Rovato, paese vicino a quello dove è stato trovato il cadavere.

Sul posto per i primi rilievi è intervenuto anche il magistrato di turno, Claudia Passalacqua. Da verificare la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero visto delle persone mentre abbandonavano l'auto poi bruciata. Per stabilire l'identità della vittima, che pare non fosse legata dentro il baule dell'auto, servirà l'esame del dna.