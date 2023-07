Nuova tragedia della solitudine a Rivarolo Canavese, nel torinese. La sera di sabato 15 luglio 2023 è stato trovato in casa, in un palazzo del centro della cittadina, il corpo di un italiano di 63 anni in avanzato stato di decomposizione.

Secondo il medico legale intervenuto sul posto. l'uomo sarebbe deceduto per un malore almeno una decina di giorni prima e nessuno da allora si è accorto di nulla. Sono stati i vicini a dare l'allarme per il cattivo odore proveniente del suo appartamento. Sul posto, insieme ai sanitari della Croce Rossa cittadina, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina.

