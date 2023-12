Va a caccia di funghi, trova un cadavere decapitato

Una passeggiata in cerca di funghi che invece ha portato a una macabra scoperta. Nella mattina di venerdì 8 dicembre un fungaiolo ha rinvenuto nei boschi della valle Benedetta, a Livorno, il corpo senza vita di una persona in avanzato stato di decomposizione e privo della testa, trovata poi a qualche metro dal cadavere.

Il cercatore di funghi ha subito allertato le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul luogo. Sulla base delle prime informazioni, ancora non è possibile sapere il sesso della persona morta che quindi, al momento, rimane senza identità. Come da prassi saranno svolte tutte le analisi del caso per stabilire le cause del decesso.

Il cadavere sarebbe stato avvistato in un dirupo: è probabile che fosse nel bosco già da mesi e che sia stato preda degli animali selvatici. Il corpo potrebbe appartenere a una persona scomparsa negli ultimi mesi, ma per chiarire l'identità della vittima e le cause del decesso saranno necessario attendere ulteriori accertamenti e l'esito dell'esame autoptico.

