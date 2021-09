Il cadavere di una donna trovato in un'auto divorata dalle fiamme

Tragica scoperta nella notte nella zona di Acquasparta, in provincia di Terni. Intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un'auto, intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni hanno ritrovato un cadavere all'interno del mezzo. Gli uomini del 115 hanno subito allertato i carabinieri che si sono portati in zona - nei pressi del bivio per Casteldelmonte - assieme al pm Marco Stramaglia.

Cadavere di una donna in un'auto incendiata ad Acquasparta (Terni)

L'autovettura era in fiamme a bordo strada, l'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Della presenza del corpo, ormai carbonizzato, si sono accorti i vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento. La vittima sarebbe una donna sessantenne, originaria di Roma ma residente ad Acquasparta, anche se per l'ufficialità delle generalità bisognerà attendere l'esito degli esami autoptici.

Si indaga per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Gli inquirenti al momento tengono aperte tutte le piste investigative.