Il cadavere di una donna trovato in un'auto sulla spiaggia

Macabro ritrovamento all'alba di oggi - 6 febbraio 2023 - a Rivabella (Lecco) nei pressi di un noto campeggio. Intorno alle 7 del mattino alcuni operai hanno visto una Fiat Panda con le ruote in acqua nella zona di via alla Spiaggia e all'interno del mezzo c'era il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni si tratta di una quarantenne. Il cadavere era sul sedile posteriore. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde, i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo sommozzatori e i carabinieri. È stata aperta un'inchiesta. Non si esclude nessuna ipotesi.

Si tratta del secondo episodio che scuote Lecco oggi. Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua casa in via dell'Eremo. In questo caso la pista è quella della tragedia familiare. Pare infatti che la vittima, 87 anni, sia stata strangolata dal marito (suo coetaneo). L'uomo avrebbe poi telefonato al figlio confessando il delitto. Una telefonata tragica: "Vieni, ho ucciso mamma".