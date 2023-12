Donna trovata morta nella stanza d'hotel: per gli inquirenti è stato il marito

Sotto interrogatorio il marito di Rossella Cominotti, la donna trovata morta in una camera d'albergo nello Spezzino. Secondo gli inquirenti a uccidere la 53enne di Cremona sarebbe stato il marito Alfredo Zenucchi, anche se al momento non avrebbe confessato.

Rossella sarebbe stata trovata riversa sul letto senza vita da una donna delle pulizie. Sul suo corpo sarebbero state trovate profonde ferite da armi da taglio. Nella camera d'albergo di Mattarana è stato rinvenuto un rasoio, forse l’arma del delitto. L’omicida avrebbe colpito la vittima alla gola senza lasciarle scampo.

Di Rossella Cominotti e il marito Alfredo Zenucchi, titolari dell'edicola in centro a Bonemerse, un paese cremonese, non si avevano più notizie da giorni. A lanciare l’allarme una cugina della donna, sui social, temendo le fosse successo qualcosa.

I vicini li descrivono come una coppia riservata, "persino schivi". Abitavano in una villetta a schiera e avevano rilevato l'attività da poco più di un anno. "Più di una volta era stata trovata chiusa", raccontano, aggiungendo che si trattava di una coppia "strana" ma come tante altre e che non li avevano "mai sentiti urlare, mai assistito a liti particolari".

Secondo le prime informazioni Rossella si trovava da circa una settimana nella struttura alberghiera col marito Alfredo Zenucchi. I due dovevano ripartire oggi. L'uomo, che era stato visto allontanarsi con la sua auto una C3 bianca, è stato rintracciato in tarda mattinata dai carabinieri in Lunigiana, più precisamente a Pontremoli in provincia di Massa Carrara.

Sembra che si tratti dell’ennesimo caso di femminicidio. Gli inquirenti sarebbero in possesso di elementi sufficienti per convalidare l'arresto di Zenucchi e per contestargli il reato di omicidio volontario.

