Il giallo della donna trovata morta in casa

Siracusa sotto choc per il ritrovamento, nel giorno di Pasqua, di un cadavere in un appartamento nella zona di Ortigia. Si tratta di una donna, di nazionalità straniera, di circa 50 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Per tutta la notte, gli investigatori hanno sentito conoscenti e vicini della donna. I militari dell'Arma hanno anche analizzato l'appartamento per verificare se ci sono segni di effrazione. Al momento non si esclude alcuna pista.