Precipita da un palazzo e muore a 46 anni: ipotesi femminicidio

Potrebbe trattarsi dell'ennesima brutta storia di femminicidio. Il corpo privo di vita di una donna è stata trovato alle 5 di mattina di oggi, giovedì 4 aprile, in strada a Ostia. Si tratta di una cittadina italo brasiliana di 46 anni con precedenti per droga. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull'accaduto. L'ipotesi è che possa essere stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo abbandonato. Al vaglio la posizione del compagno, un cittadino romeno di 41 anni che avrebbe dato l'allarme. Quando però sono arrivati i soccorritori per la 46enne non c'era più purtroppo nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si trovavano insieme nell'appartamento quando la donna è precipitata giù. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza quello che è accaduto e tra le ipotesi investigative non si esclude l'omicidio. I due abitavano altrove e le indagini della polizia punteranno anche a chiarire perché, nelle prime ore di stamattina, si trovassero nello stabile abbandonato.