Il cadavere col tatuaggio a forma di fiore ha un nome: la svolta dopo 31 anni

Ci sono voluti 31 lunghi anni, ma adesso la ragazza trovata morta sul fondo di un fiume ad Anversa il 3 giugno 1992 ha un nome. Si tratta di Rita Roberts, donna britannica che all'epoca aveva 31 anni. Finora, per gli inquirenti, era "la donna dal tatuaggio a forma di fiore". Un parente l'ha riconosciuta proprio per quel disegno marchiato sul corpo.

Il cadavere di Rita viene trovato, come detto, nel 1992 in Belgio. Gli inquirenti accertano che si tratta di omicidio ma non riescono a dare un nome al corpo. Così i dati vengono caricati su uno spazio web voluto dall'interpol nell'ambito dell'operazione "Identify Me" (Identificami, ndr). Un appello pubblico per identificare donne, ritenute assassinate in Belgio, Germania e Paesi Bassi. Di quella ragazza vengono condivise alcune informazioni: cosa indossava e il dettaglio del tatuaggio di un fiore nero sull'avambraccio sinistro, con foglie verdi e la scritta +R'Nick+ sotto.

Un familiare nel Regno Unito riconosce il tatuaggio dai media e informa l'Interpol e le autorità belghe. Le autorità avviano le comparazioni e così adesso c'è la certezza: la ragazza dal tatuaggio a forma di fiore è Rita Roberts. Sul suo fascicolo finalmente c'è la dicitura: "Formalmente identificata".

"Anche se la notizia è stata estremamente difficile da accettare, siamo molto grati di sapere cosa è successo a Rita ", ha spiegato la famiglia citata nel comunicato stampa dell'Interpol.

Il mistero però è risolto a metà. Sappiamo che Rita Roberts è partita da Cardiff e ha raggiunto Anversa nel febbraio 1992. Il suo corpo è stato trovato contro schiacciato sulla grata di fiume quattro mesi dopo. Non sappiamo ancora chi abbia ucciso Rita. "Le autorità belghe chiedono all'opinione pubblica di chiarire le circostanze della morte di Rita Roberts e ogni informazione potrà essere comunicata tramite un modulo sul sito dell'Interpol", si legge in una nota ufficiale.

