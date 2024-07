Trovato un cadavere nell'Adda, potrebbe essere l'operaio Claudio Togni

Il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato oggi, domenica 7 luglio, nella diga del Retorto vicino al Canale della Muzza sul territorio di Cassano d'Adda. Manca l'ufficialità ma tutto lascia pensare che si tratti di Claudio Togni, l'operaio di 58 anni caduto da una passerella sul fiume mentre stava lavorando alla chiusura di una diga di sbarramento lo scorso 28 giugno.

È stato un passante a notare il corpo galleggiare e ha dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bergamo e i nuclei sommozzatori e soccorso acquatico del Comando di Milano.

Le ricerche di Togni erano scattate subito dopo l'incidente. Sabato erano state interrotte intorno alle sei di pomeriggio perché la società di gestione aveva aperto la diga a causa dell'allerta meteo. Da accertare le ragioni della caduta: forse il cedimento di un moschettone. Si ipotizza poi che l'uomo, che era imbragato, proprio per via dell'attrezzatura non sia riuscito a riemergere.