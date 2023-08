Cadavere di un uomo affiora da un fiume: è giallo

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è affiorato dall’acqua del fiume Trebbia in località Mamago Sotto, a pochi chilometri da Piacenza. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio da alcuni passanti, che hanno subito chiamato il 112.

I vigili del fuoco sono entrati in acqua con un gommone per effettuare il recupero della salma. Al via le indagini per cercare di capire chi sia la vittima e cosa possa essergli successo. Al momento, infatti, non è stato ancora possibile effettuare un riconoscimento o risalire all'identità. Si sa solo che si tratta di un uomo, di carnagione chiara.

