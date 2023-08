L'uomo col tatuaggio trovato morto in mare: spunta l'ipotesi dell'omicidio

Non ha ancora un nome l'uomo trovato privo di vita ieri 15 agosto in mare a Fregene (Roma). Gli inquirenti lavorano a ritmi serrati per l'identificazione e per capire cosa è accaduto. Tra le ipotesi c'è anche quella dell'omicidio. A indagare sul caso sono la procura di Civitavecchia e la capitaneria di porto di Fiumicino.

Come scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday, da una prima ispezione del medico legale è emersa una ferita alla testa che potrebbe essere stata inferta con un oggetto contundente. Inoltre, nei polmoni dell'uomo non c'è acqua di mare. Cosa significa? Che l'ipotesi della morte per annegamento sarebbe già stata esclusa. Quindi l'uomo è morto prima di finire in acqua. Qualcuno lo ha colpito? Si è trattato di un incidente? L'autopsia, in programma per oggi 16 agosto, potrebbe dare le prime risposte.

A dare l'allarme intorno alle dodici di martedì 15 agosto sono state alcune persone a bordo di una barca a vela che hanno segnalato la presenza del corpo a circa sei miglia dalla costa di Fregene. Una volta recuperata la salma, la capitaneria di porto di Fiumicino ha avvertito il 118 e la procura. L'uomo, tra i 60 e i 60 anni - non aveva documenti e nessuno sembra aver rivendicato il corpo. Si cerca anche tra le persone scomparse.

Ci sono una serie di elementi che sono balzati all'occhio di inquirenti e investigatori già da subito e che potrebbero rivelarsi utili per le indagini.L'uomo aveva in tasca un mazzo di chiavi, cosa possano aprire ancora non è noto. Potrebbero svelare preziose informazioni anche i vestiti: pantaloni neri da lavoro e una polo che riportava il nome di una discoteca di Roma chiusa da tempo. Nella giornata di ieri si era ipotizzato che il cadavere fosse di un buttafuori di qualche locale. L'ipotesi al momento non è confermata. Altro elemento distintivo è la presenza un tatuaggio con disegnata una fiamma sull'avambraccio destro.

