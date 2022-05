Orrore al parco: uomo muore carbonizzato sotto gli occhi di un passante

Un uomo stava camminando nei pressi di un parco cittadino quando si è trovato davanti agli occhi una scena raccapricciante: un corpo umano avvolto dalle fiamme. E' accaduto a Rimini. al Parco Pertini, nella notte.

Come racconta RiminiToday, erano circa le 3 quando un passante ha notato fiamme e fumo provenire dall'area verde. L'uomo si è avvicinato per verificare cosa stesse accadendo e ha fatto la macabra scoperta. Immediato l'allarme al 115 e 118. Quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

La vittima è un uomo di 70 anni, italiano. La polizia è al alvoro per chiarire se si tratta di un gesto volontario o no. L'ipotesi che prevale, al momento, è quella del suicidio.