Passeggia al parco e trova un cadavere

Potrebbe essere morto di freddo il 47enne senza fissa dimora trovato senza vita martedì mattina, 14 novembre, al Parco del laghetto di Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7, a quanto pare da un passante che stava camminando nell'area verde. Il senzatetto è stato trovato ormai esanime: a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari. Sul posto sono intervenute l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella.

Andrà fatta chiarezza. Le indagini sono state affidate al commissariato di polizia di Desenzano. I primi accertamenti sembrerebbero confermare il decesso per cause naturali, ma come da prassi - vista la giovane età della vittima - al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo.

Sul corpo senza vita del 47enne non sarebbero però stati rilevati segni di violenza.

