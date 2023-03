Il giallo del cadavere saponificato trovato in mare dai pescatori

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in mare a Marina di Arbus, nella provincia del Sud Sardegna, sulla costa occidentale dell'isola. Il corpo era saponificato a causa della lunga permanenza in acqua. Non è stato possibile neppure rilevare il colore della pelle. Il cadavere sarebbe stato inoltre parzialmente smembrato dai pesci. Il lavoro degli inquirenti per risalire all'identità dunque non si annuncia facile, tant'è che al momento non si conosce nemmeno il sesso della persona. La scoperta è avvenuta davanti alla spiaggia di Portu Maga. A dare l'allarme sono stati alcuni pescatori che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Le indagini sono solo all'inizio.