Trovato un corpo sugli scogli: è il cadavere di una donna

Il corpo di una donna senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco a Catania, sulla scogliera sottostante la stazione centrale. Sul posto, per il recupero sono arrivati una squadra della sede Centrale, la sezione navale dei vigili del fuoco, il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) provinciale e un elicottero insieme al nucleo sommozzatori. Il cadavere è stato raggiunto dai sommozzatori via mare e verrà consegnato alla guardia costiera per gli accertamenti di competenza. Infatti, sono ancora da chiarire le cause del decesso.

