Ucciso a 18 anni e gettato in mare senza testa e mani: chi sono i due fermati per omicidio

È arrivato nella tarda serata di domenica 30 luglio il fermo per due giovani egiziani indagati per la morte del 18enne Mohamoud Sayed Mohamed Abdalla, ucciso e poi gettato in mare senza testa e mani una settimana fa e ripescato davanti a Santa Margherita Ligure (Genova). Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani Ali sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. Uno è il gestore della barberia di Sestri Ponente, con un secondo negozio a Chiavari, dove la vittima aveva lavorato recentemente. I due sono stati interrogati nel pomeriggio di domenica in procura e di fronte alle domande del sostituto procuratore Daniela Pischetola, titolare del fascicolo, e alla presenza dei loro avvocati, non avrebbero confessato il delitto. Poi, sono stati scortati al comando provinciale dei carabinieri diretti dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo.

L'esecuzione di Mohamoud sarebbe la conseguenza di una lite intercorsa tra lui e il titolare della barberia una settimana prima e, probabilmente, per motivi economici. I dettagli saranno forniti nelle prossime ore dal procuratore di Genova, Nicola Piacente.

Il corpo della vittima è stato trovato lunedì scorso dal tender di uno yacht ormeggiato tra Santa Margherita e Portofino, la testa è ancora dispersa, mentre le mani sono state rinvenute a 300 metri di distanza alla foce del fiume Entella a Chiavari dove si ipotizza si sia consumato il delitto. Mohamoud era arrivato in Italia nel 2021 ed era stato ospite fino alla maggiore età di una comunità per minori non accompagnati. Poi aveva deciso di uscire e guadagnarsi da vivere con dei lavoretti e aveva iniziato a fare il barbiere. Un mestiere diventata una passione come dimostrano tutte le foto dei tagli che postava sui suoi profili social. Non aveva precedenti nel campo della droga ed era considerato dagli amici "un ragazzo a posto", aveva lavorato per un periodo anche in un barber shop in via del Campo dove è ricordato per il suo impegno e il buon carattere.

