Cadavere trovato senza testa e mani: cosa sappiamo finora

Non ci sono più dubbi. Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla il ragazzo di 19 anni trovato senza mani e testa nel mare davanti a Santa Margherita ligure, in provincia di Genova, è stato ucciso. È stata l'autopsia sul corpo a confermare che s tratta di omicidio. La causa della morte è una pugnalata dritta al cuore.

Per attribuire al cadavere l'identità di Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed bisognerà aspettare l'arrivo dei risultati della comparazione genetica. Secondo quanto scrive GenovaToday, è già certo invece che le due mani ritrovate in spiaggia tra Sante e Chiavari appartengono al 19enne egiziano. Altra certezza, finora, è che i tagli sugli arti sono netti ed entrambi alla stessa altezza: poco sopra i polsi. Ma sul corpo della vittima c'è anche un taglio sull'addome. Evidenza, questa, che tiene anche aperta la pista dell'incidente in mare dove il corpo potrebbe essere stato martoriato dall'elica di una barca.

Il corpo del giovane era stato trovato lo scorso 24 luglio sera dall'equipaggio di un tender che stava portando personale di servizio su uno yacht. Il cadavere è rimasto in acqua al massimo due giorni. Il sostituto procuratore Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per omicidio, ma non era stata escluso l'ipotesi di un investimento da parte di un motoscafo.

Intanto, nella giornata del 25 luglio si è presentato in caserma il fratello della presunta vittima. È arrivato dalla Lombardia, dove risiede, dopo aver letto la notizia della macabra morte del familiare. Da lui non sarebbero state raccolte informazioni utili a ricostruire la vita di Abdalla che, dopo la permanenza in una comunità per minori, alla maggiore età aveva iniziato a svolgere dei lavori e continuato a vivere a Genova. Un aiuto in più per risolvere il giallo potrà arrivare però dalla lettura dei tabulati estrapolati dal suo cellulare.