Va a passeggiare in spiaggia e trova il cadavere di una giovane donna

Macabra scoperta sulla spiaggia di Torre Pedrera, nel Riminese dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna. A notare il corpo senza vita, riverso sulla battigia, sono stati alcuni passanti che verso le 8.30 di oggi giovedì 9 febbraio 2023 si trovavano all'altezza del Bagno Bela Burdela lungo viale San Salvador. I passanti che si trovavano sulla spiaggia coperta di neve hanno dato l'allarme facendo accorrere le pattuglia della Polizia di Stato e il 118. I sanitari non hanno potuto far altro che accertarne il decesso e, al momento, sono in corso i rilievi della Scientifica e del medico legale che non avrebbero rilevato tracce di violenza.

Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani che ha autorizzato la rimozione della salma per effettuare l'autopsia.