Il cadavere trovato appeso al guardrail sulla superstrada, con i piedi legati e bendato

Orrore in provincia di Trieste, dove il cadavere di un uomo legato e bendato, con evidenti segni di percosse, è stato trovato appeso al guardrail lungo la "Gvt", l'arteria ad alta velocità della grande viabilità triestina. Il corpo, in direzione di Muggia, era non lontano dalla galleria di Valmaura, all'altezza della ferriera di Servola. A individuarlo sono stati alcuni operai incaricati dall'Anas di effettuare lavori di manutenzione. Aveva i piedi legati e presentava traumi alla testa, tagli e segni di torture. Sul caso indagano i carabinieri.

Il cadavere era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l'auto. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono anche sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco. Sono giunti sul posto anche il pm di turno e il medico legale. Il luogo e la posizione del corpo, appeso in modo da essere visto e non gettato nella scarpata sottostante, fanno pensare a un messaggio di avvertimento.

Il cadavere, probabilmente nella notte, è stato appeso per il collo al guardrail con un laccio assicurato con altri lacci e fibbie. Aveva anche i piedi legati da un nastro e resti dell'adesivo sono stati trovati nei pressi. Agli occhi degli stracci. Indossa una maglietta nera, una camicia e dei pantaloni color cachi. Chi ha appeso il corpo ha assicurato il laccio con altre fibbie e lacci sul guardrail. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un cittadino straniero: l'uomo avrebbe un'età compresa tra i 40 e 50 anni circa. A una prima valutazione sembra che l'uomo sia morto alcuni giorni fa e potrebbe essere stato portato lì successivamente al decesso.

