Mistero sul litorale

Il giallo del cadavere trovato in mare con una corda al collo

Non ha ancora un nome. Notata una ferita al capo. Apparterrebbe a un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, ed era in acqua nei pressi della spiaggia denominata "sette scogliere" in località Rovigliano, nella periferia di Torre Annunziata