Il cadavere trovato appeso per il collo al guardrail: cosa sappiamo

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Trieste, appeso a un guardrail della Grande Viabilità, poco dopo la galleria di Valmaura in direzione Muggia. Bendato, le mani immobilizzate, i piedi legati con nastro adesivo e impiccato a una sbarra del parapetto di protezione posto dietro al guardrail, penzoloni davanti a una scarpata di una decina di metri.

Il cadavere, probabilmente nella notte, è stato appeso per il collo al guardrail con un laccio assicurato con altri lacci e fibbie. Aveva anche i piedi legati da un nastro e resti dell'adesivo sono stati trovati nei pressi. Agli occhi degli stracci. Lo hanno trovato così i tecnici dell'Anas lungo la Grande viabilità triestina, impegnati a fare manutenzione e sfoltire le piante.

Il macabro ritrovamento

È stato un caso che i lavoratori hanno visto il cadavere. Perché bisognava passarci vicino a piedi per notarlo: se fosse finito nella scarpata, in un anfratto non frequentato e difficilmente raggiungibile a piedi, tra vegetazione e animali non sarebbe stato scoperto che dopo molto tempo. Come riporta Stefano Mattia Pribetti di TriestePrima, il corpo guardava verso le macerie della Ferriera, in un tratto di strada problematico perché in prossimità di una curva e in una zona scarsamente abitata.

Davanti a quel tratto di superstrada ci sono solo alcune attività, tutte chiuse di domenica, tranne un B&B che però non ha telecamere di sorveglianza puntate sull’area interessata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e protezione civile, con un gazebo che ha permesso le prime rilevazioni sul corpo al riparo da occhi indiscreti. Presenti anche il medico legale e il Pm Maddalena Chergia. Spetterà agli inquirenti far luce su un fatto di cronaca dai tratti foschi, che dà per il momento spazio a interpretazioni numerose e inquietanti.

Chi è la vittima

Il primo interrogativo è l'identità della persona, ancora sconosciuta, ma sembrerebbe trattarsi di un uomo intorno ai 50 anni, forse di proveniente da un paese del medio oriente. Indossava una giacca color beige, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica ed era legato saldamente alla recinzione. Sono molti gli interrogativi sul suo decesso: benché in parte saponificato, la morte risalirebbe soltanto a due o tre giorni fa.

E c'è poi un ulteriore mistero. I carabinieri, che indagano sul caso, addosso gli hanno trovato atti, carte varie ma non documenti personali. Aspetto che rende più difficile il lavoro degli inquirenti, che ora sono alla ricerca delle generalità. Inizialmente si era diffusa la voce che l'uomo fosse stato torturato o comunque sottoposto a sevizie, ma i carabinieri hanno smentito: almeno in questa fase iniziale, anche per le condizioni del corpo, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza di questo tipo.

Il possibile movente

Non si conosce la matrice o il possibile movente di un'eventuale azione da parte di terzi, se si tratta di una forma di vendetta o ritorsione, ma l’intenzione di chi ha messo in atto il raccapricciante disegno sembra quella di esibire il corpo, mentre avrebbe potuto sbarazzarsene semplicemente e gettarlo nel vuoto.

Il ritrovamento macabro apre a una serie di interrogativi. Difficile non pensare a un "lavoro" di killer professionisti, a uno scenario che riconduce a un omicidio. Più facile invece associarlo a una resa dei conti di stampo mafioso, una tragedia maturata nel mondo del traffico di stupefacenti, dunque a una partita di droga non saldata, oppure a scontri tra bande di criminali slavi, se non al fiorente fenomeno migratorio con le organizzazioni della tratta che qui trova il terminal della Rotta balcanica, vista la prossimità con il confine sloveno. Ogni giorno in città giungono decine di migranti, condotti da passeur professionisti. Una azione che, per la crudeltà e la platealità, sembra un messaggio, un monito rivolto a qualcuno.

I carabinieri sono molto cauti: recuperato il cadavere, dopo un primo superficiale esame, nessuna pista viene privilegiata. E nel pomeriggio tra le tante affiora anche la (apparentemente poco credibile) ipotesi del suicidio. Le mani erano sì legate, ma avevano un margine di azione di una trentina di centimetri, distanza sufficiente per preparare l'ultimo gesto ma non tale da riuscire a liberarsi in caso di un eventuale ripensamento una volta avviata l'impiccagione, analizzano gli investigatori.

Gli investigatori sperano di trovare qualche riferimento visionando i filmati delle telecamere che sorvegliano la Grande velocità, un'arteria che somiglia a un' autostrada e che nessuno percorre a piedi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e ad accertare la presenza di possibili segni di violenza. I carabinieri, impegnati da questa mattina sul posto, non escludono infatti alcuna pista mentre lavorano per identificare l'uomo. Di certo si sa solo che ha gli occhi coperti da un pezzo di stoffa di colore scuro.